101 bin 562 litre kaçak akaryakıt suçundan 3 tutuklama

KOCAELİ - Kocaeli ile 4 ilde düzenlenen operasyonlarda, 101 bin 562 litre kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirilirken, gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce akaryakıt kaçakçılığının engellenmesine yönelik çalışma başlatılmış, Kocaeli ile birlikte 4 ilde baskın düzenlenmişti. Yapılan baskında toplam 101 bin 562 litre kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirilirken olaya karıştığı tespit edilen 7 şüpheli 6 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda yakalanmıştı. Gözaltına alınan 7 şüpheli ifadeleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 3'ü ise tutuklandı.