100'e yakın saman balyası kül oldu Afyonkarahisar'da samanlığın çatısında çıkan yangınının içeriye sıçraması sonucu onlarca saman balyası kül oldu. Afyonkarahisar'da samanlığın çatısında çıkan yangınının içeriye sıçraması sonucu onlarca saman balyası kül oldu. Edinilen bilgilere göre, Şuhut ilçesine bağlı Hallaç köyünde çiftçi Ali Yaşar'a ait samanlıkta sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Samanlıktan çıkan dumanları Gören köy sakinleri durumu itfaiye ve Jandarma ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler yangını bir saatlik süre içerisinde söndürdü. Yangında içeride bulunan 100'e yakın saman balyası kül oldu. Çıkan yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Karahisar 3. Sayfa Haberler

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