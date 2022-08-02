100'e yakın öğrenciye trafik eğitimi verildi Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde polis tarafından camide Kur'an kursuna giden 100'e yakın öğrenciye trafik eğitimi verildi. Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde polis tarafından camide Kur'an kursuna giden 100'e yakın öğrenciye trafik eğitimi verildi. Eğitim çalışma Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından verildi. TOKİ Şehit Ali İlhan Camisinde verilen eğitime Kur'an kursuna giden 100'e yakın öğrenci katıldı. Gerçekleştirilen eğitim çalışmasında polisler öğrencilere güvenlik trafik için uyulması gereken kuralları anlattı. - AFYONKARAHİSAR İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Karahisar Hisarcık 3. Sayfa Haberler

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