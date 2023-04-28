100'den fazla kişiyi 5 milyon lira dolandırdı

Türkiye'de yüzlerce insanı 5 milyon liradan fazla dolandıran ve 39 ayrı suçtan sabıkası bulunan şüpheli, adliyeye sevk edilirken gazetecilere de "Assolistler en son çıkar. Yarışmacı arkadaşları tebrik ediyorum" dedi.

Türkiye'de yüzlerce insanı 5 milyon liradan fazla dolandıran ve 39 ayrı suçtan sabıkası bulunan şüpheli, adliyeye sevk edilirken gazetecilere de "Assolistler en son çıkar. Yarışmacı arkadaşları tebrik ediyorum" dedi.

Zonguldak Dolandırıcılık Bürosu Türkiye'de 100'den fazla insanı 5 milyon liradan fazla dolandıran ve 39 suçtan sabıkası bulunan şüpheli M.G'yi 2 aylık uzun süren takip sonucunda Samsun'da yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesine çıkarılan M.G., "Assolistler en son çıkar. Yarışmacı arkadaşları tebrik ediyorum" dedi.

Bir çok ilde başsavcılık tarafından hakkında soruşturma yürütülen Şantaj, Tehdit, Cumhurbaşkanına Hakaret, Dolandırıcılık, Nitelikli Dolandırıcılık gibi toplamda 39 ayrı suçtan dolayı hakkında arama kararı bulunan şüpheli M.G daha önce Eskişehir ve Ankara illerinde polisten son anda kaçtı. Zanlı bu kez Zonguldak polisinden kaçamadı.

Şüphelinin adliyedeki sorgusu sürüyor. - ZONGULDAK