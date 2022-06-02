100 bin liralık lüle taşı çalan 2 kişiden 1'i tutuklandı - Haberler

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100 bin liralık lüle taşı çalan 2 kişiden 1'i tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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100 bin liralık lüle taşı çalan 2 kişiden 1'i tutuklandı

Eskişehir'de 100 bin lira değerindeki lüle taşının çalınması olayı ile ilgili yakalanan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Eskişehir'de 100 bin lira değerindeki lüle taşının çalınması olayı ile ilgili yakalanan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir'de farklı tarihlerde gerçekleşen faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde özel ekip kuruldu. Ekibin çalışmalarında; 1 Mart'ta Odunpazarı'nda meydana gelen 'İkametten Hırsızlık' olayını gerçekleştiren kişinin Y.U. olduğu tespit edildi. Ayrıca 29 Mayıs'ta gene Odunpazarı'nda bir depoda meydana gelen 100 bin lira değerindeki lüle taşı hırsızlığının da Y.U. ve U.T isimli şahıslar tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.

Ekiplerin çalışmaları sonucunda Y.U. ve U.T., Odunpazarı İlçesi'nde yakalandı. Çalınan lüle taşlarının tamamı ele geçirilerek sahibine teslim edildi. Hırsızlık şüphelisi Y.U. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Odunpazarı Eskişehir 3. Sayfa Haberler

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