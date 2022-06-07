10 yıllık hayalde son düzlüğe gelindi - Haberler

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) iş birliğinde yürütülen, kentin ulaşımına nefes aldıracak GAZİRAY Banliyö Metro Hattı Projesi'nde sona gelinirken, TCDD Genel Müdürü Metin Akbaş ve ekibiyle saha incelemeleri sonrası değerlendirme toplantısı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda, TCDD ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin ilgili birimlerinden yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, sunumlar eşliğinde projenin son durumu konuşulurken, sene içinde hizmete girecek dev yatırımın Gazi şehre sağlayacağı avantajlar da ele alındı. Gaziantep Küçük Sanayi Sitesi (KÜSGET) ile organize sanayi bölgelerini birbirine bağlayan 5 kilometrelik bölümünün yer altından geçtiği 25 kilometre uzunluğundaki GAZİRAY, metro standartlarında 16 istasyonla hizmet verecek. Hattın karayolu ve şehirle kesişim noktalarında 1 köprü, 6 altgeçit, 6 üst geçit, 26 menfez yapıldı. Hat, diğer toplu taşıma araçlarıyla entegre edilerek aktarma noktalarıyla şehir içi ulaşıma dahil edilecek.

"Gaziantep tarihi bir gün yaşıyor"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, GAZİRAY değerlendirme toplantısı dolayısıyla çok heyecanlı olduklarını belirterek "Gaziantep tarihi bir gün yaşıyor. GAZİRAY, 10 yıllık hayalimizdi. Bu projede bütün bakanlarımızın çok emeği oldu. Projede sona geldik. Bütün denemeler hızlı bir şekilde tamamlanıyor. İnşallah bu yılın içerisinde günde 50 bin kişiyi taşıyacak alt yapıyı tamamlamış olacağız." dedi.

İlk etapta Taşımacılık AŞ'den kiralanan trenlerin hizmete gireceğine, 1 yıl sonra da Gazianteplilerin rengine, görüntüsüne karar verdiği yerli ve milli trenlerin halkın hizmetine sunulacağına dikkati çeken Şahin, şunları kaydetti:

"Ama hakikaten işi kolaylaştıran, işi bilen çok uzman bir ekiple çalışmanın onurunu yaşıyoruz. Küçük Sanayi ile Organize Sanayi arasında günde 250 bin kişi ulaşımını sağlıyor. Biz bu ulaşımı çevreye ve kente yararlı bir hale getireceğiz ve GAZİRAY projesinin son halini kazanmasıyla da işçilerimizin ulaşımını kolaylaştırarak daha sağlıklı bir vaziyete kavuşturacağız. GAZİRAY'ın 5 kilometresi yer altında olacak. Bu artık şehre metronun geldiğini gösteriyor. Özellikle oteller ve hastaneler bölgesinde proje başladığında üstten gitmesi planlanmıştı, ama bu durum büyük büyük duvarlarla şehrin ikiye bölünmesine neden olacaktı. Bu yüzden bu proje yer altına alındı ve 4 hattan oluşacak şekilde proje revize edildi. Küçük Sanayi ve Organize Sanayi arasında 25,5 kilometrede yolcu taşınacak. Bu proje yeşil şehir için çok önemli. Havayı kirletmeden şehrin sera gazı salınımını azaltarak taşımacılığı yapmak çok önemli. Paris Anlaşması'nı imzalamış bir hükümetin yaptığı en güzel çalışma olacak."

"Şehir rahatlayacak"

Şahin, projede artık sona gelindiğini belirterek, "Gazi şehrimiz büyük bir göç alıyor. Çok hızlı bir şekilde bu demir yolu hattını hayata geçirmemiz gerekiyordu. Bu iş bizim açımızdan çok önemli. Küçük Sanayi Sitesi ve Organize Sanayi Bölgesi hattında günde 250 bin kişiyi araçlarla taşıyoruz. İşçi yolda yoruluyor. Biz 'yeşil şehir' olduk. Bu taşıma yöntemi şu anda havayı kirletiyor. Kendi tramvay hattımız çalışırken bisikleti teşvik amaçlı bisiklet yolları yapıyoruz. GAZİRAY hattını devreye aldığımız zaman işçi memleketinde yaşanan ulaşım kaosu son bulacak, şehir rahatlayacak" diye konuştu.

"Projede gelinen nokta yüzde 95'ler mertebesinde"

TCDD Genel Müdürü Metin Akbaş da ekip arkadaşlarıyla birlikte 2 gün boyunca GAZİRAY projesinde gelinen son noktaya dair incelemelerde bulunduklarını dile getirerek şöyle devam etti:

"Bu proje, Başpınar'dan başlayarak Taşlıca'ya kadar devam eden 16 istasyona sahip bir proje. 25,5 kilometreye sahip bu projenin 2 hattı banliyö, 2 hattı ise hızlı tren. Projede gelinen noktada yüzde 95'ler mertebesinde bir ilerleme söz konusu. Gazianteplilerimiz de şahit olmuşlardır. Geçen haftalarda hızlı tren setimizi Gaziantep'e gönderdik. Trenin ölçümlerini gerçekleştirdik. Sistemlerde hiçbir sıkıntı yok. Sertifikaya yönelik yaptığımız çalışmalar bunlar. 5 Mayıs itibariyle de sinyal test ve sertifikasyon çalışmalarına başlamış durumdayız. Dün hattı inceledik. Bugün de Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile birlikte bir toplantı gerçekleştirdik. Malumunuz bu hat, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde yapılmakta. İşletmeye yönelik nelerin yapılması gerektiği ve eksik olan konu başlıkları hakkında konuştuk. Bu yolda tamamlanması gereken hususlara ilişkin talimatlar verdik."

"Gaziantep'e toplamda 112 kilometrelik demir yolu kazandırdık"

Akbaş, Gaziantep'e 112 kilometrelik bir demiryolu daha kazandırdıklarına anlatarak, "Türkiye ölçeğinde de şu ana kadar 13 bin 22 kilometre demir yolumuz var. Geçtiğimiz yıl bakanlığımızca açıklanan 2053 hedefi ise Türkiye'deki mevcut demiryolu ağının 28 bin 500 kilometreye çıkarmak. Yani, şu anda var olan demir yolunun, demir yolu kadar yeni yol yapıp üzerine de yaklaşık 2 bin 500 kilometre daha demir yolu yapmamız gerekiyor. Çok büyük bir rakam. Yeni yapılacak hatlar, hızlı tren ve yüksek hızlı trenden oluşuyor. İleride bu doğrultuda yapacağımız 15 bin 500 kilometrelik hattın 4 bin 714 kilometresinin inşasına devam ediliyor. Bu rakamın 4 bin 400 kilometresi yüksek hızlı tren hatlarından oluşuyor. Hem yolcu hem de yük taşımacılığı yapacak bu 4 bin kilometrelik tren hattının projesi tamamlandı. Bunun yanı sıra 5 bin 500 kilometrelik bir devam eden bir demir yolu hattımız daha bulunuyor. Zaten biz bu projeleri nihayete erdirdiğimiz zaman 2053'e hedefine yani 28 bin 500 kilometrelik demir yolu ağına sahip olacağız" dedi. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa