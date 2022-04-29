10 yıl sahte kimlikle gezen cezaevi firarisi İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

Trabzon'da işlediği suçlardan dolayı girdiği cezaevinden kaçarak 10 yıl boyunca sahte kimlikle yaşayan firari, İstanbul Havalimanı'nda yakayı ele verdi.

Edinilen bilgiye göre, 27 Nisan'da İstanbul Havalimanı'na gelen Murat Berber isimli kimliğe sahip yolcu, İstanbul Havalimanı Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin GBT taramasına takıldı. Polis ekiplerince yapılan parmak izi kontrolünde kimliğin sahte olduğu tespit edildi.

10 yıl boyunca sahte kimlikle dolaştı

Yapılan detaylı incelemede ise gerçek kimliği belirlenen Ş.B. isimli şahsın, Trabzon'da işlediği çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası bulunduğu ve cezaevi firarisi olduğu anlaşıldı. Cezaevi firarisi Ş.B'nin 10 yıl boyunca "Murat Berber" adına düzenlenen sahte kimlikle yaşadığı ortaya çıktı. Hakkında kesinleşmiş 13 yıl cezası bulunan Ş.B. daha sonra cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa