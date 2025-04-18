10 Yıl Kesinleşmiş Ceza ile Aranan Siber Dolandırıcı Yakalandı
Ankara'da jandarma ekipleri, 10 yıl hapis cezası ile aranan A.Y.'yi Polatlı'da düzenledikleri operasyonda yakaladı. Şüpheli, siber dolandırıcılık suçundan cezaevine teslim edildi.
Ankara'da 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kişi jandarma ekiplerince yakalandı.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde, 'siber dolandırıcılık' suçundan 10 yıl hapis cezasıyla aranan A.Y.'nin, Polatlı'da olduğu tespit edildi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüpheli A.Y. gözaltına alındı. Zanlının işlemlerin ardından cezaevine teslim edildiği aktarıldı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa