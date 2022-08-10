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10 yıl hapisle aranan şahıs yakalandı

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10 yıl hapisle aranan şahıs yakalandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen operasyonda 10 yıl hapisle aranan şahıs yakalandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen operasyonda 10 yıl hapisle aranan şahıs yakalandı.

Silahla yağma suçundan toplam 10 yıl hapis cezasıyla aranan A.A. (43) isimli şahıs bugün Gebze'de düzenlenen operasyon ile yakalandı. Hükümlü şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. A.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli Gebze 3. Sayfa Haberler

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