10 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı

10 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı
Afyonkarahisar'da, kasten öldürme suçundan 10 yıl hapis cezasıyla aranan R.Y. jandarma ekipleri tarafından Dinar ilçesinde yakalandı ve tutuklandı.

Afyonkarahisar'da 10 yıl hapis cezasıyla aranan bir şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde R.Y., isimli şahsın kasten öldürme suçundan 10 yıl hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Dinar ilçesi Yeşilhüyük köyünde yakaladı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
