10 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı

Afyonkarahisar'da 10 yıl hapis cezasıyla aranan bir şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde R.Y., isimli şahsın kasten öldürme suçundan 10 yıl hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Dinar ilçesi Yeşilhüyük köyünde yakaladı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR