10 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Kadın Baza İçinde Yakalandı

10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kadın baza içerisinde yakalandı

KAYSERİ - Kayseri'de kesinleşmiş 10 yıl hapis cezasıyla aranan kadın, baza içerisinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 7 farklı 'hırsızlık' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından aranan ve hakkında toplam 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ö.'nün adresini tespit etti. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, S.Ö.'yü baza içinde saklanırken buldu. Gözaltına alınan kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.