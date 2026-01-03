Mardin'de 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, uyuşturucu ticareti suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda, hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
Firari, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa