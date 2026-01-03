Haberler

Mardin'de 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, uyuşturucu ticareti suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Firari, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi. - MARDİN

