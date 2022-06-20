10 yıl hapis cezası aldı ama o faturasının ödenip ödenmediğini sordu Kastamonu'da nitelikli yağma suçundan yargılanan sanık, mahkeme heyetince 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kastamonu'da nitelikli yağma suçundan yargılanan sanık, mahkeme heyetince 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kararın ardından tutuklu sanık, mahkeme başkanından izin alarak ailesine faturasının ödenip ödenmediğini sordu. Ailesi de faturasını ödediklerini söyledi. Olay, 21 Mayıs 2021 tarihinde Kastamonu'da il merkezinde meydana geldi. İddialara göre, H.C., F.Ş. ve F.B., S.B. idaresindeki motosikletin önünü keserek durdurdu. Şikayet üzerine silah zoruyla motosikleti gasp ettikleri gerekçesiyle H.C., F.Ş. ve F.B. hakkında Kastamonu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 'nitelikli yağma' suçundan dava açıldı. Davanın karar duruşmasında başka suçtan tutuklu bulunan H.C., SEGBİS sistemiyle duruşmaya katılırken, tutuksuz yargılanan F.Ş. ve F.B. ise mahkeme salonunda hazır bulundu. Sanıkların ve sanık avukatların savunmasını dinleyen mahkeme heyeti, nitelikli yağma suçundan F.B. ve F.Ş.'yi 12'şer yıl, H.C.'yi ise 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Kararın ardından SEGBİS sistemiyle duruşmaya katılan H.C., mahkeme heyetinden izin isteyerek ailesine faturasının ödenip ödenmediğini sordu. Ailesi ise faturaları ödediklerini belirtti. - KASTAMONU İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kastamonu 3. Sayfa Haberler

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