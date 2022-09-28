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10 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs JASAT Timleri'ne takıldı

3. Sayfa Haberleri

10 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs JASAT Timleri'ne takıldı

Hakkında 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan şahıslar listesinde yer alan bir şahıs, JASAT timleri tarafından Fethiye'de yakalandı.

Hakkında 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan şahıslar listesinde yer alan bir şahıs, JASAT timleri tarafından Fethiye'de yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan, 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.D isimli şahıs yakalandı. JASAT timleri tarafından gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanıp cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Fethiye Muğla JASAT 3. Sayfa Haberler

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