Diyarbakır'da 3 suçtan 10 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Haberler

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Diyarbakır'da 3 suçtan 10 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

AA - 3. Sayfa
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Diyarbakır'da 3 suçtan 10 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 3 ayrı suçtan hakkında 10 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 3 ayrı suçtan hakkında 10 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda yürütülen titiz çalışmalar sonucu, "Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık", "konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından 3 ayrı dosyadan hakkında 10 yıl 6 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.Y. Ergani'de yakalandı.

U.Y, işlemlerin ardından sevk edildiği makamlarca tutuklandı.

AA / Aydın Arık - 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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