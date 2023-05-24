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10 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan şahsı jandarma yakaladı

10 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan şahsı jandarma yakaladı

3. Sayfa Haberleri

Afyonkarahisar'da hakkında 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası kararı bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da hakkında 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası kararı bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan aranan ve hakkında 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası kararı bulunan A.Y., isimli şahıs yakalandı. Afyonkarahisar'ın Çay ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde yapılan operasyon sonucu yakalan şahıs çıkarıldığı adli merciler tarafından tutuklanarak Bolvadin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karahisar Jandarma 3. Sayfa Haberler

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