10 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü Mersin'de yakalandı - Haberler

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10 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü Mersin'de yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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10 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü Mersin'de yakalandı

Mersin polisi, 20 ayrı suç kaydı olan ve 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.

Mersin polisi, 20 ayrı suç kaydı olan ve 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bilişim sistemlerini kullanarak hırsızlık, dolandırıcılık, başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama ve yağma gibi suçlardan 20 kaydı bulunan ve 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.B.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda yakalanan şahıs, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Yenişehir, Mersin, 3. Sayfa, Haberler

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