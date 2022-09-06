Üye Girişi
Haberi Paylaş

10 yıl 42 ay hapis cezası olan firari şahıs yakalandı

3. Sayfa Haberleri

10 yıl 42 ay hapis cezası olan firari şahıs yakalandı

Eskişehir'de şüphe üzerine durdurulan ve hakkında dolandırıcılık suçundan 10 yıl 42 ay hapis cezası bulunduğu tespit edilen bir şahıs yakalanıp cezaevine teslim edildi.

Eskişehir'de şüphe üzerine durdurulan ve hakkında dolandırıcılık suçundan 10 yıl 42 ay hapis cezası bulunduğu tespit edilen bir şahıs yakalanıp cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince devriye uygulaması yapıldı. Uygulama esnasında ekiplerin durumundan şüphelenerek durdurdukları A.T.'nin 'Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık' suçlarından arandığı ve 10 yıl 42 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Eskişehir Tepebaşı 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title