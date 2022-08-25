10 yaşındaki Musa'nın vurulduğu köy, komandoların desteğiyle abluka altına alındı 3. Sayfa Haberleri Geçtiğimiz günlerde Kocaeli'de 10 yaşındaki çocuğun başına yorgun mermi isabet etmesi ve yoğun bakıma alınması sonrasında Kocaeli İl Jandarma ekipleri mahalleyi adeta abluka altına aldı. Geçtiğimiz günlerde Kocaeli'de 10 yaşındaki çocuğun başına yorgun mermi isabet etmesi ve yoğun bakıma alınması sonrasında Kocaeli İl Jandarma ekipleri mahalleyi adeta abluka altına aldı. Komandolarında desteğiyle, evlerdeki silahlara incelenmek üzere el konuldu. Olay, 20 Ağustos tarihinde akşam saatlerinde Kartepe ilçesi Eşme Mahallesi Detay Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, traktör üzerindeki 10 yaşındaki Musa İlter'in başına yorgun mermi isabet etti. Ağır yaralanan Musa, hastanede tedavi altına alındı. Olay sonrasında harekete geçen jandarma ekipleri, tüm timleriyle Eşme'de operasyon başlattı. Jandarma Komandoların da desteğiyle evlerde bulunan silahlara, tutanak karşılığı el konuldu. Köydeki inceleme devam ederken, jandarma yetkilileri olayı gerçekleştiren kişinin yakalanmasının an meselesi olduğunu belirtti. - KOCAELİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Kocaeli 3. Sayfa Haberler

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