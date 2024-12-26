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10 Yaşındaki Kız Çocuğunun Ölümü Mahalle Sakinlerini Sokağa Döktü

10 Yaşındaki Kız Çocuğunun Ölümü Mahalle Sakinlerini Sokağa Döktü
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaya geçidinden geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 10 yaşındaki Safiye Seher Bozkurt'un ölümü sonrası mahalle sakinleri D-650 kara yolunu trafiğe kapatarak üst geçit talep etti.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaya geçidinden geçtiği esnada otomobilin çarpması neticesinde 10 yaşındaki kız çocuğunu hayattan koparan feci kaza sonrasında mahalle sakinleri kamyonlarla karayolunu ulaşıma kapattı.

Adapazarı ilçesi Güneşler Mahallesi mevkiinde yaya geçidinden geçtiği esnada otomobilin çarpması neticesinde 10 yaşındaki Safiye Seher Bozkurt hayatını kaybederken sürücü K.Ş. gözaltına alınmıştı. Küçük kızı hayattan koparan feci kaza sonrasında mahalle sakinleri sesini duyurmak için kaza bölgesinde toplandı. D-650 kara yolunu gidiş ve geliş olmak üzere iki şeritten kamyonlarla kapatılırken karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Yetkililerden yaya yoluna bir çözüm bulunması taleplerini ileten mahalle sakinleri, trafiğin akışına bir süre engel oldu. Polis ekipleri ve belediye yetkililerince yapılan ikna çalışması neticesinde yol yeniden trafiğe açıldı.

Öte yandan, meydana gelen kazada gözaltına alınan sürücü K.Ş., emniyetteki işlemleri sonrasında sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

"Bu kazalar sebebi ile anne ve babaların canları yanıyor"

Bölgede sürekli yaralamalı ve ölümlü kazaların olduğunu belirten mahalle sakini Nurullah Ediş, kazada hayatını kaybeden Safiye Seher Bozkurt'a ait ayakkabıyı eline alarak, "Burada çok sıklıkla kaza oluyor. Bu kazalar sebebi ile anne ve babaların canları yanıyor. Yeter artık bıktık. Bir üst geçit istiyoruz, fazla bir şey istemiyoruz. İnsanlar rahatlıkla yolun karşısına geçebilsin diye sadece üst geçit istiyoruz. İmza toplayıp defalarca yetkililere ulaştırdık. Bugün meydana gelen kazanın ardından biz insanları topladık yolu kapattık. Amacımız burada devlete ve millete zorluk vermek değil. Amacımız sadece bir üst geçit. Kimseye sesimizi duyuramıyoruz" dedi.

Son yolculuğuna uğurlandı

Yaya geçidinden geçtiği esnada otomobilin çarpması neticesinde meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden 10 yaşındaki Safiye Seher Bozkurt'un cenazesi, hastane işlemleri sonrasında ailesine teslim edildi. Bozkurt'un cenazesi, Adapazarı Güneşler Merkez Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Güneşler Merkez Kabristanlığında defnedildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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