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10 Yaşındaki Kız Çocuğuna Otomobil Çarptı: Feci Kaza Kamerada

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, okula gitmekte olan 10 yaşındaki Safiye Seher Bozkurt, yaya geçidinden geçtiği esnada otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazanın anı güvenlik kameralarına yansıdı.

10 yaşındaki çocuğu hayattan koparan feci kaza kamerada: Küçük çocuk metrelerce havaya savuruldu

O kazada acı detay: Okula gitmek istediği esnada kaza meydana gelmiş

Mahalle sakini: "25 senedir buradayım ve bu üçüncü ölümlü kaza"

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaya geçidinden geçtiği esnada otomobilin çarptığı 10 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti. Otomobilin küçük kıza çarparak metrelerce savurduğu anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Okula gitmek için yola çıktığı esnada kaza kurbanı olan Safiye Seher Bozkurt'un ortaokul öğrencisi olduğu öğrenildi.

Adapazarı-Karasu yolunda meydana gelen kazada, okula gitmek için yaya geçidinden geçen Safiye Seher Bozkurt'a (10), K.Ş. idaresindeki 34 EYL 272 plakalı otomobil çarptı. Bu esnada otomobilin arkasında bulunan iki araç da kazaya karıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan kız çocuğu yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildiği hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü K.Ş. gözaltına alındı.

Feci kaza kamerada

Öte yandan, 10 yaşındaki küçük kız çocuğunu hayattan koparan feci kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yolun karşısına geçmek için yaya geçidine yönelen Safiye Seher Bozkurt'a, otomobilin çarpması ve küçük kızın metrelerce savrulduğu anlar yer aldı. Devamında ise diğer araçların kazaya karıştığı görüldü.

Burada sık sık kaza oluyor

Bölgede ikamet eden ve daha öncede birçok kazanın olduğunu belirten Mustafa Ediş, "Ben yaklaşık 25 senedir buradayım ve bu üçüncü ölümlü kaza, yaralanmalı kazalar hariç. Buna nasıl bir önlem alınacak bilmiyorum. Buraya ufak bir geçiş açmışlar çocuklar, insanlar geçerken hep bu kazalar oluyor. Bundan sonra ne olacak bilmiyoruz. Ölen kız çocuğumuz da sabah okula gidiyormuş. Burada sabah karanlığında işe gidenlerde var sık sık kaza oluyor" dedi.

Son yolculuğuna uğurlanacak

Medine Müdafii Fahreddin Paşa İmam Hatip Ortaokulu öğrenicisi olan kız çocuğu için Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal medyadan başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda, "Medine Müdafii Fahreddin Paşa İmam Hatip Ortaokulu öğrencimiz Safiye Seher Bozkurt, geçirdiği elim bir trafik kazası sonucu vefat etmiştir. Merhume öğrencimiz, 26 Aralık 2024 Perşembe günü (bugün) Adapazarı Güneşler Merkez Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Güneşler Merkez Kabristanlığında defnedilecektir. Merhume öğrencimize Allah'tan rahmet; ailesi, dost ve sevenleri ile eğitim camiamıza başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun" ifadeleri kullanıldı.

10 Yaşındaki Kız Çocuğuna Otomobil Çarptı: Feci Kaza Kamerada
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK CAN TOKYÜREK - 3.Sayfa
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