10 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği kaza kamerada

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 10 yaşındaki çocuğun servis minibüsünün çarpması sonucu hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaza, 10 Aralık Çarşamba günü Arapçeşme Mahallesi Şehit Oktay Kaya Caddesi'nde meydana geldi. H.T. yönetimindeki 41 T 8279 plakalı servis minibüsü, okuldan çıkarak evine giden Miraç İslam Efe'ye (10) çarptı. Ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerine teslim olan sürücü H.T. ise dün emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, servis minibüsünün koşan Miraç İslam'a çarptığı anlar yer aldı. - KOCAELİ