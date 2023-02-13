10 yaşındaki Ayça 185 saat sonra kurtarıldı
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10 yaşındaki Ayça 185 saat sonra kurtarıldı Kahramanmaraş Ebrar sitesinde 10 yaşındaki Ayça Ankara İtfaiyesinin ve Jandarma Arama Kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda enkazdan 185 saat sonra kurtarıldı.
10 yaşındaki Ayça 185 saat sonra kurtarıldı
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş Ebrar sitesinde 10 yaşındaki Ayça Ankara İtfaiyesinin ve Jandarma Arama Kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda enkazdan 185 saat sonra kurtarıldı.
6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Kahramanmaraş'ta bulunan Ebrar sitesinde Ankara İtfaiyesi ve JAK ekiplerinin çalışmaları sonucunda 10 yaşındaki Ayça isimli vatandaş kurtarıldı. Ekiplerin titiz çalışmaları ardından çıkarılan genç tedavilerine başlanmak üzere hastaneye sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa