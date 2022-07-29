10 suç kaydı bulunan şüpheli hırsızlık yapınca yakayı ele verdi Elazığ'da 10 suç kaydı bulunan şüpheli, farklı tarihlerde 4 ayrı adresten hırsızlık yapınca polis tarafından yakalandı. Elazığ'da 10 suç kaydı bulunan şüpheli, farklı tarihlerde 4 ayrı adresten hırsızlık yapınca polis tarafından yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, il merkezinde farklı tarihlerde 4 ayrı adreste meydana gelen ikametten hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalarda, şüphelinin 7'si hırsızlık olmak üzere 10 suç kaydı bulunan E.T. (23) olduğunu tespit edildi. Şüpheli şahıs düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. - ELAZIĞ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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