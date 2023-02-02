10 saniyelik drift pahalıya patladı Sürücüsünün 20 bin 778 TL trafik cezası aldığı drift atma anı cep telefonuyla görüntülendi Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 10 saniye boyunca drift atan bir sürücüye 20 bin 778 lira para cezası yazılırken 2 ay süreliğine de araç trafikten men edildi.

10 saniyelik drift pahalıya patladı

Sürücüsünün 20 bin 778 TL trafik cezası aldığı drift atma anı cep telefonuyla görüntülendi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 10 saniye boyunca drift atan bir sürücüye 20 bin 778 lira para cezası yazılırken 2 ay süreliğine de araç trafikten men edildi.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin İlçesi Bağdat Caddesi Hacı Kalfa Sokakta bir aracın drift attığı ihbarını alan Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerine vardıklarında aracın olmadığını tespit etti. Olayı araştıran polis ekipleri, Ağılönü Düğün Salonu önünde otomobili bularak sürücüsüne 20 bin 778 TL trafik cezası yazarken, aracı ise 2 ay süreliğine trafikten men ettiler.

Drift atan Tofaş marka otomobilin ise drift attığı anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde 10 saniye boyunca drift attığı görülen araç çevredekilerin de ilgisini çekti.