Eskişehir'deki Yangın: İş Makinesi Küle Döndü
Eskişehir'de çıkan ve 10 kişinin şehit olduğu orman yangınlarında kül olan iş makinelerinden sonuncusu, ekskavatör ve dozerin çalışması sonucunda bulunduğu noktadan çekildi.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde meydana gelen orman yangınlarında, 23 Temmuz tarihinde 5'i orman işçisi toplam 10 kişi alevlerin arasında kalarak şehit olmuştu. Alevlerden etkilenen bir çok işçi ise çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmıştı. Yangınlarda ekiplerin kullandığı arazözler ve iş makinaları da adeta küle dönmüştü. 10 kişinin şehit düştüğü alandaki arazöz, tanker ve iş makinaları ekiplerin çalışması sonucunda kaldırılmıştı. Bahse konu alana yakın bir noktada alevlerin arasında kalarak kül olan özel bir maden işletmesine ait kepçenin enkazı ise ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı. Amatör bir kameraya yansıyan çalışmalarda, küle dönen iş makinasının ekskavatör ve dozerlerle bulunduğu yerden kaldırıldığı görülüyor. Tonlarca ağırlıktaki iş makinasının küle dönmüş hali ise yangının boyutunu bir kez daha gözler önüne seriyor. - ESKİŞEHİR

