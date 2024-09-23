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10. Kattan Düşerek Hayatını Kaybeden 7 Yaşındaki Çocuk İçin Cenaze Töreni Düzenlendi

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Ankara'da 10. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden 7 yaşındaki Yusuf Aymergen için cenaze namazı kılındı. Olayda panikleyen çocuğun telefonu tutmaya çalışırken pencereden düştüğü bildirildi. Cenaze namazı duygusal anlara sahne oldu.

10. kattan düşerek ölen 7 yaşındaki çocuk son yolcuğuna uğurlandı

ANKARA - Ankara'da, 10. kattaki evinin açık penceresinden düşerek ölen 7 yaşındaki Yusuf Aymergen için Karşıyaka Mezarlığında yer alan Ahmet Efendi Cami'sinde cenaze namazı kılındı.

Altındağ'da dün öğlen saatlerinde meydana gelen olayda, 7 yaşındaki Yusuf Aymergen'in oyun oynadığı telefon elinden kayarak 10. kattaki evinin penceresinden aşağı düşmüştü. Panikleyen çocuk ise telefonu tutmaya çalışırken pencereden aşağıya atlaması nedeniyle hayatını kaybetmişti. Yakınları tarafından cenazesi Adli Tıp Kurumundan teslim alınan ilkokul birinci sınıf öğrencisi için, Karşıyaka Mezarlığında yer alan Ahmet Efendi Cami'sinde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Aymergen'in cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.

10. Kattan Düşerek Hayatını Kaybeden 7 Yaşındaki Çocuk İçin Cenaze Töreni Düzenlendi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ NARGÜNER - 3.Sayfa

3-sayfa Ankara Yaşam Çocuk

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