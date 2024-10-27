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10 Katlı Binanın Çatısında Şaşırtan Spor Gösterisi

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Nevşehir'de bir genç, 10 katlı bir apartmanın çatısına çıkarak yaptığı spor hareketleriyle çevredekileri hem şaşırttı hem de yürekleri ağza getirdi. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Kimse ne yaptığını anlamadı... 10 katlı binanın çatısında yürekleri ağza getiren hareketler kamerada

NEVŞEHİR - Nevşehir'de 10 katlı bir apartmanın çatısına çıkan genç yaptığı hareketlerle yürekleri ağıza getirdi. Kimliği öğrenilemeyen genç, çatıya çıkarak spor hareketleri yapmaya başlayınca çevredeki vatandaşlar da şaşkınlık içinde gencin hareketlerini cep telefonu ile kaydetti.

Olay 15 Temmuz mahallesinde yaşandı. Bir genç spor hareketleri yapmak için 10 katlı bir binanın çatısını seçti. Çatıya çıkan genç tehlikeye aldırmadan çatı üzerinde spor hareketleri yaptı. Yaklaşık 10 dakika ısınma hareketi yapan genç daha sonra oturarak bir süre kendi kendine konuştu.

Yürekleri ağızlara getiren gencin hareketleri çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Dakikalarca çatıda spor hareketleri yapan genç daha sonra kendiliğinden çatıdan indi.

10 Katlı Binanın Çatısında Şaşırtan Spor Gösterisi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ASIM ÇAPACI - 3.Sayfa

Cep Telefonu Nevşehir Güvenlik 3-sayfa Yaşam Spor

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