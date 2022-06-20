10 katlı apartmanın çatısında çıkan yangını itfaiye söndürdü Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 10 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 10 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Altınoluk Mahallesi Seher Bulvar üzerinde bulunan 10 katlı bir apartmanın çatısında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Meydana gelen olayda yaralanan olmazken, yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kayseri İtfaiye 3. Sayfa Haberler

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