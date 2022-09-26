10 hırsızlık olayının 8 şüphelisi yakalandı 3. Sayfa Haberleri Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği'nce yapılan çalışmalarda, kentte meydana gelen 10 hırsızlık olayının 8 şüphelisi yakalandı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği'nce yapılan çalışmalarda, kentte meydana gelen 10 hırsızlık olayının 8 şüphelisi yakalandı. Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince, 'Otodan Hırsızlık', 'Kablo Hırsızlığı', 'Açıktan Hırsızlık', 'Bisiklet Hırsızlığı', 'işyerinden Hırsızlık-Mala Zarar Verme', 'İşyerinden ve Kurumdan Hırsızlık', 'Güveni kötüye kullanma' suçlarının 8 şüphelisi yakalandı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklandı. - KAYSERİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Kayseri 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› 10 hırsızlık olayının 8 şüphelisi yakalandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.