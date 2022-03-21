10 bin TL'lik inşaat malzemesi çalan şüpheli yakalandı - Haberler

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10 bin TL'lik inşaat malzemesi çalan şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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10 bin TL'lik inşaat malzemesi çalan şüpheli yakalandı

Antalya'da maddi değeri 10 bin TL olan inşaat malzemelerini çalan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Antalya'da maddi değeri 10 bin TL olan inşaat malzemelerini çalan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Çalınan malzemeler sahibini teslim edilirken, şüpheli gözaltına alındı.

Kemer ilçesi, Kuzdere Mahallesinde dün saat 09.00 sıralarında bir iş yerinden maddi değeri 10 bin TL olan 1 adet demir kesme makinesi, 1 adet kaynak makinesi ve 1 adet sipiral makinesinin çalınması olayı ile ilgili Antalya İl Jandarma Komutanlığı bağlı Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan inceleme ve araştırma neticesinde hırsızlık olayı şüphelisinin E.E. isimli şahıs olduğu tespit edildi.

Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan inşaat malzemeleri şüphelinin sakladığı ormanlık alanda bulunarak sahibine teslim edildi.

Olayla ilgili olarak nöbetçi cumhuriyet savcısına bilgi verilerek alınan talimat doğrultusunda gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilecek. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Türk Lirası, Jandarma, Antalya, İnşaat, 3. Sayfa, Haberler

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