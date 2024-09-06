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Gaziantep'te Hırsızlık Suçüstü: 14 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda, 10 ayrı hırsızlık olayında 14 şüpheli suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ele geçirilen malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.

Gaziantep'te hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan 14 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli şahıslardan 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı takip ve koordinesinde hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik Ağustos ayı içerinde çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde Şahinbey, Şehitkamil, Oğuzeli, İslahiye ve Nizip ilçelerinde icra edilen önleyici kolluk faaliyetleri esnasında 10 ayrı hırsızlık olayında 14 şüpheli şahıs suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan 14 şüpheli şahıstan 4'ü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer yandan el konulan malzemeler ise sahiplerine teslim edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hırsızlık gaziantep 3-sayfa

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