Gaziantep'te Hırsızlık Suçüstü: 14 Şüpheli Gözaltına Alındı

Gaziantep'te hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan 14 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli şahıslardan 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı takip ve koordinesinde hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik Ağustos ayı içerinde çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde Şahinbey, Şehitkamil, Oğuzeli, İslahiye ve Nizip ilçelerinde icra edilen önleyici kolluk faaliyetleri esnasında 10 ayrı hırsızlık olayında 14 şüpheli şahıs suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan 14 şüpheli şahıstan 4'ü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer yandan el konulan malzemeler ise sahiplerine teslim edildi. - GAZİANTEP