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10 Aylık Bebeğin Nefes Borusuna Üzüm Kaçtı

10 Aylık Bebeğin Nefes Borusuna Üzüm Kaçtı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 10 aylık bebeğin nefes borusuna üzüm kaçması sonucu hastanede tedavi altına alındığı bildirildi. Bebeğin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 10 aylık bebeğin nefes borusuna üzüm kaçtı. Bebek, hastanede tedavi altına alındı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Cihan Sokak'taki bir evde meydana geldi. Necla (27) ve Vedat E.(32) çiftinin 10 aylık bebeği Tuna E., üzüm yemeye başladı. O sırada nefessiz kalan bebek, bir anda yere düştü. Hareketsiz gören aile bebeği özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine götürdü. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan bebek, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edildi. Bebeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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