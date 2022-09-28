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1 yılda 7 defa üst geçitten atlamak istedi

3. Sayfa Haberleri

1 yılda 7 defa üst geçitten atlamak istedi

Adıyaman'da, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen şahıs, 1 yılda 7 kez üst geçide çıkarak atlamak istedi.

Adıyaman'da, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen şahıs, 1 yılda 7 kez üst geçide çıkarak atlamak istedi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkezde yaşayan ve psikolojik problemleri olduğu iddia edilen Aydın D. (23), 2022 yılı içerisinde Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan üst geçide 7 kez çıkarak intihar etmek istedi. Üst geçide her çıkışında polis ekiplerince ikna edilerek indirilen Aydın D., 7 çıkışında olay yerine gelen sağlık ekiplerince ikna edilerek üst geçitten indirildi. 1 yıl içerisinde 7 defa üst geçide çıkan Aydın D., sağlık ekiplerince ambulansa alınarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Aydın D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Atatürk Bulvarı Adıyaman Aydın 3. Sayfa Haberler

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