1 yıl önce ölen annesinin mezarı başında kendini astı 3. Sayfa Haberleri Kırşehir'in Kaman ilçesinde geçtiğimiz yıl annesini kaybeden şahıs, annesinin mezarı başında kendini ağaca asarak yaşamına son verdiOlay; ilçeye bağlı Cuma Mahallesinde meydana geldi. Kırşehir'in Kaman ilçesinde geçtiğimiz yıl annesini kaybeden şahıs, annesinin mezarı başında kendini ağaca asarak yaşamına son verdi Olay; ilçeye bağlı Cuma Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre geçtiğimiz yıl ilçede bulunan Darıözü Göletinde hayatını kaybeden annesinin acısına dayanamayan K.B. annesinin mezarı başında kendini ağaca asarak intihar etti. Çevredeki vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri K.B.'nin hayatını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından K.B.'nin cansız bedeni Kaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRŞEHİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kırşehir 3. Sayfa Haberler

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