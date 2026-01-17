Emniyet Müdürü Fatih Terzi hayatını kaybetti

Emniyet Teşkilatı'nın tecrübeli isimlerinden 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişi Fatih Terzi'nin ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu. Terzi'nin vefatı hem emniyet camiasında hem de gönül verdiği Eskişehirspor camiasında derin üzüntüyle karşılandı.

Eskişehirspor camiasının da sevilen isimlerinden, 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişi Fatih Terzi vefat etti.

Cenaze programı belli oldu

Merhum Fatih Terzi'nin cenaze törenine ilişkin detaylar da paylaşıldı. Terzi'nin cenazesi, 18 Ocak Pazar günü Asri Mezarlık'ta bulunan 100. Yıl Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, yine Asri Mezarlık içerisindeki aile kabristanına defnedilecek.

Eskişehirspor camiası ve Emniyet Teşkilatı mensupları, yayımladıkları mesajlarla merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti. - ESKİŞEHİR