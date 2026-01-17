Haberler

Emniyet Müdürü Fatih Terzi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Tecrübeli isimlerden 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişi Fatih Terzi, Eskişehirspor camiası ve emniyet teşkilatında derin bir üzüntü yarattı. Cenaze töreni 18 Ocak Pazar günü gerçekleştirilecek.

Emniyet Teşkilatı'nın tecrübeli isimlerinden 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişi Fatih Terzi'nin ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu. Terzi'nin vefatı hem emniyet camiasında hem de gönül verdiği Eskişehirspor camiasında derin üzüntüyle karşılandı.

Eskişehirspor camiasının da sevilen isimlerinden, 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişi Fatih Terzi vefat etti.

Eskişehirspor'a olan tutkusu ve bağlılığıyla tanınan, Emniyet Teşkilatı'nın tecrübeli isimlerinden Fatih Terzi'nin ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu. Terzi'nin vefatı hem emniyet camiasında hem de gönül verdiği Eskişehirspor camiasında derin üzüntüyle karşılandı.

Cenaze programı belli oldu

Merhum Fatih Terzi'nin cenaze törenine ilişkin detaylar da paylaşıldı. Terzi'nin cenazesi, 18 Ocak Pazar günü Asri Mezarlık'ta bulunan 100. Yıl Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, yine Asri Mezarlık içerisindeki aile kabristanına defnedilecek.

Eskişehirspor camiası ve Emniyet Teşkilatı mensupları, yayımladıkları mesajlarla merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
