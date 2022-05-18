1 milyon 749 bin lirayı zimmetine geçiren memurun yargılanmasına başlandı - Haberler

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1 milyon 749 bin lirayı zimmetine geçiren memurun yargılanmasına başlandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
1 milyon 749 bin lirayı zimmetine geçiren memurun yargılanmasına başlandı

Edirne'de çalıştığı kurumdan 1 milyon 749 bin lirayı zimmetine geçirdiği iddiasıyla yargılanan memur, savunmasında "Çaresiz kaldım" dedi.

Edirne'de çalıştığı kurumdan 1 milyon 749 bin lirayı zimmetine geçirdiği iddiasıyla yargılanan memur, savunmasında "Çaresiz kaldım" dedi.

Devlet Su İşleri 11. Bölge Müdürlüğü'nün muhasebe bölümünde görevliyken birden fazla işlem yaparak 1 milyon 749 bin lirayı hesabına geçirdiği iddiasıyla tutuklanan T.A.'nın yargılanmasına başlandı. Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'zimmet' suçundan yargılanan tutuklu sanık T.A. ifadesinde, "Çaresiz kaldığım için bu şekilde davrandım, pişmanım" dedi.

Duruşma savcısı, zimmet suçunun zincirleme şekilde işlendiğinin sabit olduğunu belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - EDİRNE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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