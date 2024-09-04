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1 Mayıs'ta polise mukavemet gösteren 34 sanık hakim karşısında 4 sanık tahliye edildi

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İstanbul Fatih'te 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde taşkınlık çıkararak polise mukavemet gösterilmesine ilişkin 34 sanık hakim karşısına çıktı. Mahkeme, 4 sanığın tahliyesine karar verdi.

1 Mayıs'ta polise mukavemet gösteren 34 sanık hakim karşısında

4 sanık tahliye edildi

İSTANBUL - Fatih'te 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde taşkınlık çıkararak polise mukavemet gösterilmesine ilişkin 34 sanık hakim karşına çıktı. Mahkeme, 4 sanığın tahliyesine karar verdi.

İstanbul Fatih'te 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kısıtlama tedbirlerine rağmen taşkınlık çıkardıkları ve polislere taş, tekme ve yumruklarla saldırmak suretiyle mukavemet gösterdikleri iddia edilen 34 sanığın yargılanmasına başlandı. İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya bir kısım tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık Hakan Akay, "3 mahkemede onlarca arkadaşımla birlikte yargılanıyoruz. Suçlamaları kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Suçlamaları kabul etmiyorum"

Savunmasında üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirten tutuksuz sanık Rıdvan Uzun ise, "1 Mayıs anayasal bir haktır. Kolluk kuvvetlerinin arama noktalarından geçtik. Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen onlarca kişiyle beraber haksız yere aylarca içerideyiz. Suçlamaları kabul etmiyorum" diye konuştu.

Duruşmada savunma yapan sanık avukatları, tutuklu sanıkların tahliyelerini, tutuksuz sanıkların ise adli kontrol tedbirleri kaldırılarak tüm sanıkların beraatlarını talep ettiler.

4 sanığa tahliye

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Hüdanur Keser, Cemalettin Apa, Ömer Faruk Taştan ve Umit Deniz'in tutuklulukta geçirdikleri süre ile mevcut delil durumunu da dikkate alarak 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verdi. 2 sanığın zorla getirilmesine de hükmeden mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 30 şüphelinin 'görevi yaptırmamak için direnme', 'kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama', 'kasten yaralama' ve 'kamu malına zarar verme' suçlarından 3'er yıl 9'ar aydan 17'şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi.

İddianamede, şüpheliler Hüdanur Keser, Cemalettin Apa, Ömer Faruk Taştan ve Umit Deniz'in ise aynı suçlardan toplamda 6'şar yıl 3'er aydan 21'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Politika 3-sayfa Güncel Hukuk

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