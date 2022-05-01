1 Mayıs'ta İstanbul'da 22 bin 171 polis görev yapıyor

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kent genelindeki programlara yönelik güvenlik önlemleri çerçevesinde 22 bin 171 polis görev yapıyor.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 1 Mayıs'ta kent genelinde program, kısıtlama ve tedbirlerle alakalı geniş güvenlik önlemleri aldı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile ilgili alınan önlemler çerçevesinde, etkinliklerin güvenli ve huzurlu şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla Beyoğlu geneli ile Taksim Meydanı, Şişli ve Maltepe miting alanında toplam 10 bin 196 emniyet mensubunun görevlendirildiği belirtildi. İstanbul genelinde alınan tüm tedbirler çerçevesinde ise toplam 22 bin 171 polisin görev aldığı öğrenildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa