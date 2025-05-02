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1 Mayıs'ta Gözaltılar: 416 Kişiden 372'si Serbest Bırakıldı

1 Mayıs'ta Gözaltılar: 416 Kişiden 372'si Serbest Bırakıldı
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İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde gözaltına alınan 416 kişiden 372'si serbest bırakılırken, 8 kişi terör suçundan aranmakta; 36 kişi ise adli makamlara sevk edilecek.

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde çoğu Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen ve gözaltına alınan 416 kişiden 372'si serbest bırakıldı. Göstericiler arasında yer alan 8 şüphelinin "terör" suçundan aranmaları olduğu iddiasıyla Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildiği, 36'sının ise 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında ilerleyen günlerde adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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