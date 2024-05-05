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1 Mayıs gösterilerinde 65 kişi gözaltına alındı

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 1 Mayıs gösterileri nedeniyle 65 kişinin gözaltına alındığını, 38 kişinin ise tutuklandığını açıkladı. 27 kişi ise adli kontrol kararı verildi.

Adelet Bakanı Yılmaz Tunç, 1 Mayıs gösterileri nedeniyle 65 kişinin gözaltına alındığını, 38 kişinin ise tutuklandığını açıkladı. 27 kişi ise adli kontrol kararı verildi.

Adalet Bakanı Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da, emeğin bayramı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde önceden duyurulmasına ve tüm uyarılara rağmen Taksim Meydanına yürümek isteyen gruplara müdahale sırasında polislere saldıranlar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında; 65 şüpheli gözaltına alınmış olup, 38 şüpheli 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu'na Muhalefet', 'Terör Örgütü Propagandası Yapmak' ve 'Kamu Görevlisine Direnmek' suçlarından tutuklanmıştır. 27 şüpheli hakkında ise adli kontrol karar verilmiştir" ifadeleri kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yılmaz Tunç 1 Mayıs 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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