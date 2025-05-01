1 Mayıs Etkinliklerinde Gerginliğe Neden Olan Slogan

Bölücü slogan iddiası gerginliğe neden oldu

Sivas'ta 1 Mayıs etkinliğinde ' Türkiye'nin adı değişecek' sloganı atıldı iddiası kargaşaya neden oldu

SİVAS - Sivas'ta 1 Mayıs etkinliklerinde kargaşa çıktı. ' Türkiye'nin adı değişecek' sloganı atıldı iddiasıyla çıkan gerginlik polis ekiplerinin müdahalesi sonrası yatıştırıldı.

Sivas'ta 1 Mayıs İşçi Bayramı etkinlikleri çerçevesinde kortej yürüyüşü düzenlendi. Siyasi partiler ve Sivil Toplum Kuruluşlarının yaptığı yürüyüş, Mevlana Caddesi'nde son buldu. Miting alanında toplanan STK'ların temsilcileri, konuşma yaptı. Konuşma esnasında bir vatandaş, yürüyüşte atılan slogana tepki gösterdi. ' Türkiye'nin adı değişecek' sloganı atıldığını iddia eden vatandaş, "Türkiye Türk'tür, Türk kalacak" sloganı ile karşılık verdi. Alanda çıkan gerginlik polis ekiplerinin müdahalesi sonrası yatıştırıldı.

"Türkiye Cumhuriyeti'nin adını değiştirecek adamın alnını karışlarız"

Atılan slogana tepki gösteren Mehmet Akif Aksoy, "Miting alanına girerken bir şiir okunmuş. Türkiye'nin adının değişeceği söylenmiş. Alandaki gençler alanda o şiirin okunduğunu söylediler. Bunu muhatabına soralım istedim. Eğer gerçekten okunduysa Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak buna müsaade etmem. Bunun üzerine gittim ve şiiri okuyan vatandaşa sordum. Böyle bir ifade geçmiş doğru mu dedim. O da 'Evet, o bir şiir' dedi. Şiir de olsa, yazı da olsa ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti topraklarında okunamaz. Olayların büyümemesi için gösteri alanını terk ettim. Gençler bana okudular dediler. Ben de gittim kürsüye sordum. Hafif bir tebessümle 'O bir şiir' dedi. O bir şiir olabilir ama burada okunmaz, okunmamalı. Emeğiz, emekçinin, işçinin bu günü, bu tip insanlar yüzünden leke yiyor. Ben yağmurun altında işçinin alın terini savunmak için geldim. Burası Türkiye Cumhuriyeti toprakları, bu topraklarda Türkiye Cumhuriyeti'nin adını değiştirecek adamın alnını karışlarız" dedi.

Etkinlik konuşmaların ardından halaylarla devam etti. Etkinlik alanındaki katılım sayısının az olması dikkat çekti.