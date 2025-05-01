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1 Mayıs Etkinliklerinde 409 Gözaltı

1 Mayıs Etkinliklerinde 409 Gözaltı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde 78 ilde düzenlenen etkinliklere 286 bin 584 vatandaşın katıldığını ve 409 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde 78 ilimizde toplamda 286 bin 584 vatandaşımızın katılımıyla düzenlenen 212 etkinlik tamamlandı. 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefetten toplam 409 şahıs gözaltına alındı" dedi.

Bakan Yerlikaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde yapılan etkinliklerle ilgili yaptığı açıklamada, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, 78 ilimizde toplamda 286 bin 584 vatandaşımızın katılımıyla düzenlenen 212 etkinlik tamamlandı. Etkinlikler kapsamında, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefetten İstanbul'da 407, Tokat'ta 1 ve Van'da da 1 olmak üzere toplam 409 şahıs gözaltına alındı. Taksim Meydanı'na 'Çelenk Sunma ve Kazancı Yokuşuna Karanfil Bırakma' etkinliği ile ilgili 13 sendika organizesinde 817 kişinin katılımıyla 13 etkinlik gerçekleştirildi" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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