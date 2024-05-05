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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde taşkınlık olaylarına karışan 12 şüpheli daha gözaltına alındı

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İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kısıtlama tedbirlerine rağmen taşkınlık çıkaran ve polislere mukavemet gösteren 38 şüpheliye ek olarak, 12 şüpheli daha gözaltına alındı.

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde taşkınlık olaylarına karıştığı tespit edilen 12 şüpheli daha gözaltına alındı.

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kısıtlama tedbirlerine rağmen taşkınlık çıkaran ve taş, sopa, demir çubuklarla polislere mukavemet gösteren 38 şüpheli tespit edilerek gözaltına alınmış, sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

12 şüpheli daha gözaltına alındı

Öte yandan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca devam eden soruşturma çerçevesinde olaylara karıştığı belirlenen 12 şüphelinin kimlikleri tespit edildi. Başsavcılıkça kimlik bilgileri tespit edilen 12 şüpheli daha gözaltına alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kısıtlama İstanbul 1 Mayıs 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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