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1 kişinin ağır yaralandığı kavga ile ilgili 3 tutuklama

1 kişinin ağır yaralandığı kavga ile ilgili 3 tutuklama

3. Sayfa Haberleri

Kastamonu'da kalbinden 1 kişinin bıçaklanarak ağır yaralandığı olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.

Kastamonu'da kalbinden 1 kişinin bıçaklanarak ağır yaralandığı olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Kuzeykent Mahallesi Mutlu Sokak üzerinde tartıştığı husumetlisi tarafından U.B. kalbinden bıçaklanarak ağır yaralandı. U.B., olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan 3 şüpheli polis ekiplerince yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şahıslar, adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıslar tutuklandı. - KASTAMONU

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kastamonu 3. Sayfa Haberler

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