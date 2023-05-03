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1 Kilogram Metamfetamin ile yakalandı

1 Kilogram Metamfetamin ile yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, T.S.'nin İzmir'den Milas'a uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, T.S.'nin İzmir'den Milas'a uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı.

Şüphelinin kullandığı otomobil Milas girişinde durduruldu. Araçta yapılan aramada 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan T.S. (38), emniyetteki işlemlerinin ardından Milas Adliyesi'ne sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan T.S. cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü İzmir Muğla 3. Sayfa Haberler

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