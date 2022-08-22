Üye Girişi
Haberi Paylaş

1 kilo 122 gram esrar ile 507 kök kenevir ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

1 kilo 122 gram esrar ile 507 kök kenevir ele geçirildi

Afyonkarahisar jandarma ekipleri yaptığı operasyonda 1 kilo 122 gram esrar maddesi ve 507 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Afyonkarahisar jandarma ekipleri yaptığı operasyonda 1 kilo 122 gram esrar maddesi ve 507 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Olay, Afyonkahisar'ın Hocalar ilçesine bağlı Yeşilhisar köyü, Söğütlü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, jandarma ekipleri yasadışı kenevir ekimi yapıldığına dair bir ihbarı değerlendirdi. Bölgede inceleme başlatan jandarma ekipleri park halinde duran bir aracın aniden kaçmaya başladığını tespit etti. Söğütlü mevkii giriş noktasında durdurulan araç içerisinde yapılan aramada bin 122,14 gram esrar maddesi ve 507 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan M.A.K, B.K. ve H.T. isimli şahısların tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karahisar Jandarma Kenevir 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title