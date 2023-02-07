1'i çocuk 3 kişilik aile 20 saat sonra kurtarıldı

Kahramanmaraş merkez üssü meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde ağır yara alan illerden Hatay'da 3 kişilik aile, enkaz altından 20 saat sonra kurtarıldı.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremden en çok etkilenen illerden biri Hatay oldu. Yüzlerce ev ve iş yeri şiddetli sarsıntı ile yerle bir oldu. Depremin ardından bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekipleri, enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için zorlu bir mücadeleye girdi.

Sakarya'dan Hatay'a gelen Hayat Arama Kurtarma Derneği üyeleri, Odabaşı Mahallesi'nde mahsur kalan vatandaşlarla iletişime geçerek saatler süren çalışma gerçekleştirdi. 9 katlı bir binanın enkazında olan Seren Altınöz isimli çocuk, anne Umut Altınöz ve baba Ali Altınöz'den oluşan aile, depremden 20 saat sonra kurtarıldı. Ekiplerin yoğun gayreti ile aile üyeleri dışarı çıkartılırken, büyük sevinç yaşandı.

Antakya'da yıkılan binalarda ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor. - HATAY