1 hafta önce tanıştığı kişiyi vuran şahıs yakalandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir hafta önce tanıştığı arkadaşını tabancayla vurarak yaralayan şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Fevzioğlu Mahallesi Şehit Mehmet Erciyes Caddesi'nde bulunan müstakil bir ikamette geçtiğimiz gece meydana gelen olayda, M.Y. ile yaklaşık bir hafta önce tanıştığı F.K. arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüştüğü olayda M.Y. kasığından tabancayla yaralandı. Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyon neticesinde; F.K. saklandığı adreste suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
