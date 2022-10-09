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1 ayda 6 ilçeden hırsızlık yapan suç makineleri yakalandı

3. Sayfa Haberleri

1 ayda 6 ilçeden hırsızlık yapan suç makineleri yakalandı

İstanbul Anadolu yakasında çok sayıda ev ve otomobilden hırsızlık olayına karışan 2 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

İstanbul Anadolu yakasında çok sayıda ev ve otomobilden hırsızlık olayına karışan 2 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Zanlılardan birinin "kasten öldürme" suçundan kesinleşmiş 25 yıl hapis cezasından dolayı arandığı öğrenilirken, hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul Anadolu yakasında yaklaşık 1 ay içerisinde birden fazla ilçede meydana gelen otomobil ve ikamet hırsızlığı olayları sebebiyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Hırsızlıkların gerçekleştiği adresler ve çevrelerindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, zanlıların emniyette çok sayıda kaydı bulunan M.D. ve Ü.H. isimli şahıslar olduğunu tespit etti.

25 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı

Zanlıların kimliklerini belirleyen polis ekipleri, Ü.H. isimli şahsın "kasten öldürme" suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezasından dolayı arandığını tespit etti. Hırsızlar polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Farklı adreslerde 1 ay içinde otomobil ve ikamet hırsızlığı yapan şahıslar güvenlik kameralarına da yakalandı. Görüntülerde şahısların gözlerine kestirdikleri otomobillerin yanına giderek kapılarını zorlayıp açtıkları ve olay yerinden uzaklaştıkları görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul 3. Sayfa Haberler

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